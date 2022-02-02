Ньюкасл, Великобритания, , 00:46 — REGNUM Как сообщает издание Daily Mirror, руководство «Ньюкасла» намерено в следующее летнее трансферное окно предпринять очередную попытку подписать 21-летнего центрального защитника «Лилля» и сборной Нидерландов Свена Ботмана.

Также сообщается, что «сороки» также проявляют интерес к центральному нападающему «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвину Нуньесу, которого портал transfermarkt оценивает в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Свен Ботман принял участие в двадцати матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. На счету Дарвина Нуньеса пятнадцать 17 (15+2) очка по системе гол+пас в шестнадцати турах португальской Примейры Лиги 2021/22.