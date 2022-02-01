Кито, 2 февраля, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Не менее 23 человек стали жертвами крупного наводнения в эквадорской столице Кито, 1 февраля сообщило на своей странице в Twitter правительство города.

Кито

Ранее сообщалось о 18 погибших. Еще 47 человек получили ранения и травмы, а 15 — числятся пропавшими без вести. В связи с трагедией в Кито объявлен трехдневный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января власти бразильского штата Сан-Паулу объявили, что в результате последствий проливных дождей, начавшихся в регионе с 27 января, погибли по меньшей мере 18 человек.

Читайте также: 18 человек погибли из-за проливных дождей в Бразилии