Вашингтон, 2 февраля, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Американский лидер Джозеф Байден сохраняет готовность к дальнейшему диалогу с президентом России Владимиром Путиным по вопросам безопасности в Евроатлантике. Об этом заявила журналистам в ходе традиционного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отвечая на вопрос, по какой причине президент США не идёт на контакт с российским лидером, в отличие от глав ряда европейских стран, Псаки пояснила, что Байден остаётся открытым для диалога.

Также Псаки заверила, что в области дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности в Европе США полностью готовы к сотрудничеству с Россией. Однако Псаки отметила, что США готовы продолжать отстаивать мнение о том, что решение о вступлении в НАТО может принимать только сам военный альянс.

«Важно, чтобы дверь для дипломатии оставалась открытой. Но это не означает, что мы (здесь: США — прим. ИА REGNUM) не будем отстаивать собственные ценности, включающие нашу веру и веру стран НАТО в то, что решать, кто способен вступать в НАТО, должны члены НАТО, и что дверь для этого следует держать открытой», — пояснила Псаки.

При этом Псаки пояснила, что НАТО является оборонительным альянсом, в отличие от России, которая является агрессором на мировой арене. Поэтому, по мнению Псаки, нельзя ставить знак равенства между тем, как ведут себя США, и тем, как ведёт себя Россия. Пресс-секретарь Белого дома призвала быть осторожными с подобными сравнениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как напомнил президент РФ Путин, НАТО в своё время обещало нерасширение на Восток, но альянс не выполнил своих обещаний.