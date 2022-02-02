Лондон, , 00:30 — REGNUM Руководство лондонского «Челси», как сообщает издание Sky Sport, предпримет попытку подписать 24-летнего французского флангового нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле в июле 2022 года, когда футболист сможет пополнить состав «пенсионеров» на правах свободного агента.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

В текущем сезоне французский вингер принял участие в одиннадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в январское трансферное окно Усман Дембеле отклонил контрактное предложение «Манчестер Юнайтед».

Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость флангового нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.