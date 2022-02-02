Тула, , 00:27 — REGNUM Как сообщает издание Sports.ru, руководство тульского «Арсенала» намерено обратиться к руководству Российской Премьер-лиги с просьбой отложит рестарт чемпионата из-за вспышки коронавируса в составе тульского коллектива.

Команда ФК «Арсенал» Официальный сайт ФК «Арсенал»

Также сообщается, что вспышка заболевания также зафиксирована в «Динамо», «Рубине», «Сочи» и «Уфе».

После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 тульский «Арсенал», одержав пять побед и набрав девятнадцать очков, занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

В матче девятнадцатого тура «пушкари» сыграют с «Сочи». Встреча пройдет 26 февраля в Сочи на стадионе «Фишт».