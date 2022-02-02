Рабат, , 00:25 — REGNUM Вести новые требования для лиц, пребывающих на территорию Марокко, решили с 7 февраля марокканские власти, 1 февраля сообщило на своем сайте правительство королевства.

В аэропорту Skitterphoto

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При въезде в страну будет необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сданного не более чем за 48 часов до отбытия самолета. После прибытия в любой из аэропортов Марокко путешественникам потребуется сделать экспресс-тест на коронавирус.

Кроме того, для туристических групп будет проводиться выборочное ПЦР-тестирование. Также, через 48 часов после въезда в Марокко, от туристов могут потребовать сдать дополнительный тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января марокканские власти объявили о возобновлении с 7 февраля пассажирского авиасообщения с другими странами.

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