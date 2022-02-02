Приштина, , 01:18 — REGNUM В международный день хиджаба 1 февраля имам Лябинот Маличи обратился к властям Косово с призывом снять запрет на ношение хиджаба в школах.

Ислам Иван Шилов © ИА REGNUM

На своей странице в социальной сети Facebook Маличи обратился с такой просьбой напрямую к премьер-министру Альбину Курти.

Служитель культа подчеркнул, что Курти ранее пообещал удовлетворить все запросы граждан и потребовал выполнить двадцатилетнее требование косовских мусульман о разрешении на ношение хиджаба. По словам Маличи, запрет на ношение хиджаба является ущемление права девушек на образование и свободу вероисповедания.

Международный день хиджаба отмечается всего 9 лет. В первый раз его отметили в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции уволили женщину за отказ снять хиджаб