Дакка, , 23:57 — REGNUM Сухопутные войска Бангладеш закупят первую партию российских автоматов АК-15 под патрон 7,62×39 производства группы компаний «Калашников».

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Об этом сообщается в тендерном документе, опубликованном Генеральным директоратом оборонных закупок Бангладеш (DGDP).

В документе указано, что планируется закупка партии из двух тысяч автоматов АК-15.

По информации местных СМИ, ответ от «Рособоронэкспорта» должен поступит к 16 февраля 2022 года.

Уже заявлено, что первая партия российских автоматов будет распределена среди учебных центров, военных академий и полковых школ. Затем высоко вероятны новые закупки, так как АК-15 рассматривается в качестве замены многочисленных образцов штурмовых винтовок, имеющихся на вооружении армии Бангладеш.

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