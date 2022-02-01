Лондон, 1 февраля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Деле Алли стал игроком «Эвертона». Контракт Алли с «ирисками» рассчитано на два с половиной года до конца сезона 2023/24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деле Алли

«Тоттенхэм» может получить от «Эвертона» до 40 миллионов евро в зависимости от выступления Деле Алли в составе ливерпульского клуба.

В текущем сезоне на счету Деле Алли два забитых мяча и одна результативная передача в восемнадцати матчах за «шпор» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» также покинул 25-летний французский центральный полузащитник Танги Ндомбеле, перешедший в аренду в «Лион» за 1,42 миллиона евро.