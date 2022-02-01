Брюссель, , 23:53 — REGNUM Бельгийский поп-певец Stromae (Поль Авер) готовит слушателей к своему долгожданному возвращению на большую сцену. Согласно информации портала karmapolitan от 1 февраля, в минувшие выходные артист появился на голландском телевидении, где исполнил две новые песни.

Кадр из клипа музыканта Stromae YouTube

В рамках телепрограммы Matthijs Gaat Door бельгийский музыкант, известный в качестве автора таких хитов, как Alors On Dance и Papaoutai, исполнили две песни из своего будущего альбома Multitude — L'enfer и Santé.

Пластинка Multitude станет третьей в дискографии Stromae и его первым полноформатным релизом с момента выхода альбома Racine Carree в 2013 году. Релиз новой работы назначен на 4 марта.

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