Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Возврат ядерной сделки с Ираном очень вероятен, сообщил 1 февраля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM США, Иран и Россия

Заявив, что Москва очень заинтересована в том, чтобы ядерная сделка заработала, как прежде, то есть чтобы все стороны вернулись к выполнению своих обязательств, Небензя сообщил:

«Насколько я знаю, переговоры в Вене продвигаются, и с определённой долей осторожности мы можем рассчитывать, что соглашение будет достигнуто».

Напомним, восьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене стартовал 3 января. Главный вопрос касается возможностей США вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий, а Ирана — к выполнению прежних обязательств.