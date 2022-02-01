Брентфорд, Великобритания, , 23:44 — REGNUM 29-летний экс-полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и миланского «Интера» Кристиан Эриксен стал игроком «Брентфорда». Об этом сообщили на официальном сайте клуба АПЛ.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Также сообщается, что контракт Эриксена с «Брентфордом» рассчитан до 30 июня 2022 года. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эриксен, выступая за «Интер», принял участие в 26-ти турах Серии А 2020/21, в которых забил три мяча в ворота «Наполи», «Кротоне» и «Удинезе».

Датский полузащитник может дебютировать за «Брентфорд» уже 5 февраля в матче четвертого раунда Кубка Англии 2021/22 с «Эвертоном». Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и начнется в 18:00 по московскому времени.