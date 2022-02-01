Женева, Швейцария, , 23:42 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 1 913 949 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 6331 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 1 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 376 478 335 носителей вируса, подтверждено 5 666 064 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 2 657 167 выявленных инфицированных и 9312 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.