Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Стрельба произошла в колледже города Бриджуотер в американском штате Вирджиния, сообщил 1 февраля губернатор штата Гленн Янгкин на своей странице в Twitter.

Стрельба Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР

По его словам, полицейским удалось задержать подозреваемого, который может являться стрелком.

«Мне доложили о ситуации в колледже Бриджуотера. Стрелявший задержан, полиция города и штата находятся на своих местах», — написал Янгкин.

По данным местных СМИ, стрельба произошла в одном из учебных корпусов колледжа. Администрация учебного заведения призвала всех находящихся на территории колледжа оставаться в укрытиях.

На данный момент о раненых или погибших информации не было

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