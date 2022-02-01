Париж, , 23:39 — REGNUM Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Маурицио Почеттино покинет французский клуб ближайшим летом. Об этом сообщило издание Le Parisen.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

Также сообщается, что руководство «ПСЖ» не смогло уволить Почеттино в январе из-за отказа Зинедина Зидана возглавить парижский клуб зимой. Французский специалист займет пост главного тренера основной команды «Пари Сен-Жермена» летом 2022 года.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с шестнадцатью победами и 53-мя набранными очками после 22-х туров французской Лиги 1 2021/22 занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

На стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА парижский клуб встретится с мадридским «Реалом». Первый матч состоится 15 февраля в Париже на стадионе «Стад де Пренс».