Нью-Йорк, США, , 23:35 — REGNUM Тема гарантий безопасности, поднятая Россией, искусственно суживается западными властями до проблем вокруг Украины, сообщил 1 февраля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

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Комментируя диалог России с США, НАТО и ЕС по вопросу предоставления Москве гарантий безопасности, дипломат сказал, что предложения российской стороны по архитектуре безопасности шире украинского вопроса.

Небензя «Вопросы европейской безопасности не сводятся только к ситуации вокруг Украины».

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