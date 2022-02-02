Москва, 2 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В России ипотечное кредитование остается элитным видом потребительского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы представителей министерства финансов РФ о том, что в 2022 году в РФ произойдет сокращение выданных ипотечных кредитов.

(сс) rawpixel Сделки с недвижимостью

«В 2022 году прогнозируется продолжение роста цен на жилую недвижимость темпами 10−15%, поэтому говорить о снижении в 2022 году сумм выданных ипотечных кредитов на 15% можно, лишь четко предвидя кризис рынка жилья. Иными причинами это объяснить невозможно, — сказал Ордов. — Ипотечное кредитование было и остается элитарным видом потребительского кредита, поэтому важно учитывать не «средние показатели по больнице», а реальный рост доходов наиболее состоятельных жителей РФ в 2021 году. Для них и 2022 год пока никакой угрозы не представляет, а рост процентной ставки не влияет существенно на склонность к ипотечному кредитованию до тех пор, пока инфляция и темпы роста стоимости квадратного метра жилья существенно опережают плату по ипотечному кредиту».

Напомним, как сообщалось ранее, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о возможной стабилизации на ипотечном рынке.