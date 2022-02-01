Дили, , 23:30 — REGNUM Сейсмическая активность магнитудой 6,1 зафиксирована у побережья Восточного Тимора, сообщает 1 февраля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Восточный Тимор Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным сотрудников Центра, очаг землетрясения располагался на глубине 120 км. При этом эпицентр подземных колебаний находился в 321 км северо-восточнее столицы страны Дили, в которой проживает около 150 тыс. человек.

Данные о пострадавших или разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

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