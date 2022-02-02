Москва, 2 февраля 2022, 09:10 — REGNUM Надуманные бюрократические проволочки мешают странам ЕС достичь баланса на газовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Добыча газа
Добыча газа
En.kremlin.ru

«Согласно отчету, который подготовило Международное энергетическое агентство, ЕС начнет снижать спрос на газ уже в 2022 году. Однако, как показывает практика, природные катаклизмы могут преподнести неожиданный сюрприз в феврале, марте или даже в апреле, — сказал Чередниченко. — И в случае, если такой сценарий будет реализован, вероятность снижения объемов спроса на газ со стороны ЕС будет минимальна: ведь в коротком периоде, когда будет необходимо оперативно и существенно нарастить дополнительные объемы энергии в условиях изменившейся ситуации, альтернативные источники энергии вряд ли смогут обеспечить такую возможность. Во всяком случае на текущем этапе своего развития. А вот нарастить объемы поставок газа в тех же условиях вполне возможно».

Как подчеркнул эксперт, страны ЕС сами ограничивают себя как в части достижения баланса цен на газовом рынке, так и в части оперативного наращивания объемов поставок через надуманные бюрократические проволочки, затягивающие полноценный запуск проекта «Северный поток — 2».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если страны ЕС сократят спрос на голубое топливо, то в первую очередь это будет касаться СПГ.