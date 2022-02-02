Москва, , 09:10 — REGNUM Надуманные бюрократические проволочки мешают странам ЕС достичь баланса на газовом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Добыча газа En.kremlin.ru

«Согласно отчету, который подготовило Международное энергетическое агентство, ЕС начнет снижать спрос на газ уже в 2022 году. Однако, как показывает практика, природные катаклизмы могут преподнести неожиданный сюрприз в феврале, марте или даже в апреле, — сказал Чередниченко. — И в случае, если такой сценарий будет реализован, вероятность снижения объемов спроса на газ со стороны ЕС будет минимальна: ведь в коротком периоде, когда будет необходимо оперативно и существенно нарастить дополнительные объемы энергии в условиях изменившейся ситуации, альтернативные источники энергии вряд ли смогут обеспечить такую возможность. Во всяком случае на текущем этапе своего развития. А вот нарастить объемы поставок газа в тех же условиях вполне возможно».

Как подчеркнул эксперт, страны ЕС сами ограничивают себя как в части достижения баланса цен на газовом рынке, так и в части оперативного наращивания объемов поставок через надуманные бюрократические проволочки, затягивающие полноценный запуск проекта «Северный поток — 2».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если страны ЕС сократят спрос на голубое топливо, то в первую очередь это будет касаться СПГ.