Грузия вновь обвинила российских солдат в нарушении грузинской границы
Тбилиси, 2 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Грузинская сторона в очередной раз заявила, что российские военные со стороны Южной Осетии зашли на грузинскую территорию, сообщает 1 февраля грузинский телеканал «Формула».
За последнюю неделю было отмечено несколько случаев передвижения российских войск вдоль линии разделения, отмечает СМИ. Телеканал утверждает, что на прошлой неделе они распахали новые полосы в селах Джариашени и Меджврисхеви и повязали там белые ленты, что подтвердила Служба государственной безопасности Грузии. По данным СГБ, в январе текущего года представители российских войск вдоль «линии оккупации» в Цхинвальским регионе провели так называемую «бордеризацию» и «другие незаконные действия».
Согласно заявлению СГБ, она выявляет каждый случай «незаконной деятельности» в селе Меджврисхеви и прилегающих территориях Горийского муниципалитета, а также на «линии оккупации» вдоль села Джариашени Горийского муниципалитета.