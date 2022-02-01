Тбилиси, 2 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Грузинская сторона в очередной раз заявила, что российские военные со стороны Южной Осетии зашли на грузинскую территорию, сообщает 1 февраля грузинский телеканал «Формула».

Ssg.gov.ge Южная Осетия

За последнюю неделю было отмечено несколько случаев передвижения российских войск вдоль линии разделения, отмечает СМИ. Телеканал утверждает, что на прошлой неделе они распахали новые полосы в селах Джариашени и Меджврисхеви и повязали там белые ленты, что подтвердила Служба государственной безопасности Грузии. По данным СГБ, в январе текущего года представители российских войск вдоль «линии оккупации» в Цхинвальским регионе провели так называемую «бордеризацию» и «другие незаконные действия».

Согласно заявлению СГБ, она выявляет каждый случай «незаконной деятельности» в селе Меджврисхеви и прилегающих территориях Горийского муниципалитета, а также на «линии оккупации» вдоль села Джариашени Горийского муниципалитета.