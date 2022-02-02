Москва, , 09:05 — REGNUM Прогноз о том, что в РФ в 2022 году будет наблюдаться сокращение выдачи ипотечных кредитов, выглядит как наиболее вероятный сценарий развития ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

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«Сценарий плановый и контролируемый. Что касается размера сокращения, то возможны варианты. Если будут внешние шоки, оказывающие прямое влияние на экономику, то размер снижения будет больше и в количестве кредитов, и в денежном выражении, — сказала Школьная. — При плановом сценарии без внешних шоков темпы роста цен на первичном и вторичном рынках снизятся и будут сопоставимы с уровнем инфляции. В ряде локаций и регионов, где цены были более всего перегреты в период пандемии, весьма вероятна коррекция. Спрос и предложение на рынке жилья в целом по стране станут более сбалансированы».

Как полагает экономист, если экономика страны испытает сильное внешнее давление, то рынок недвижимости тоже ждет период турбулентности.

«Вероятность возникновения дефицита ликвидности в данном случае высокая. Острый дефицит ликвидности сделает рынок недвижимости «рынком покупателя», цены будут снижаться», — пояснила Школьная.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что спрос на жилье в 2022 году будет ниже, чем в 2021 году.

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