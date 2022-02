Лондон, , 23:29 — REGNUM На стриминговых сервисах стал доступен последний концерт The Beatles, вышедший под названием Get Back (Rooftop Perfomance). Об этом 1 февраля рассказал портал karmapolitan.

The Beatles

Легендарное событие в истории музыки состоялось 30 января 1969 года на крыше штаб-квартиры лейбла Apple Corps. Идея концерта родилась всего за несколько дней до его реализации, группа задумывалась над возвращением к живым выступлениям ещё на ранних стадиях работы над альбомомLet It Be, сырой материал к которому был исполнен на этом концерте. Выступление записывалось для того, чтобы выпустить фильм в поддержку альбома Let It Be, вышедшего в 1970 году, но из-за разногласий внутри «ливерпульской четверки» проект пришлось заморозить.

The Beatles долго раздумывали над тем, где именно провести шоу: среди вариантов серьёзно рассматривался римский амфитеатр, однако в самый последний момент группа решила выступить прямо на территории своего здания.

Неанонсированное выступление продлилось 40 минут. Вокруг здания собралось множество фанатов из-за чего в районе было заторможено движение. Столпотворение прекратилось после появления полиция, которая также прервала концерт The Beatles, забравшись на крышу здания.

ИА REGNUM напоминает, что концертный альбом стал саундтрек к новому документальному фильму режиссера Питера Джексона The Beatles: Get Back.

