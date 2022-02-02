Москва, , 09:00 — REGNUM В ЕС в 2022 году спрос на газ будет сокращаться из-за увеличения доли «зеленой» энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил приглашенный профессор Российской экономической школы Александр Маланичев.

Природный газ Ratfink1973

«Спрос на газ будет сокращаться из-за увеличения доли «зеленой» генерации, временного замещения газа углем и более низкого спроса на энергоносители для отопления домов из-за более теплой погоды по сравнению с холодной весной 2021 года», — сказал профессор.

При этом он подчеркнул, что экспорт газа из России в Европу в 2022 году вырастет, несмотря на снижение потребления.

«Причиной является сокращение добычи газа в Европе и необходимость пополнения европейских газовых хранилищ, которые опустели на 81% от летнего уровня», — сказал Маланичев.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что эксперт Николай Пальченко призвал не верить прогнозам МЭА о снижении спроса на газ в странах ЕС.

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