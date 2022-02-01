Нью-Йорк, США, , 23:23 — REGNUM Россия инициировала заседание Совбеза ООН по вопросу Минских соглашений, чтобы привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме и к негативной роли Украины, сообщил 1 февраля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Василий Алексеевич Небензя Council.gov.ru

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По словам российского дипломата, «Киев не совершил ни одного движения для соблюдения обязательств по Минским соглашениям», хотя уверяет в обратном. Вот и придётся 17 февраля проводить заседание о «невыполнении Минских соглашений».

Небензя «Мы считаем, что внимание международного сообщества должно быть привлечено к этому вопросу».

Он добавил, что официальный Киев уже открыто заявляет: договорённости «не могут быть выполнены», давая понять, что вообще не собирается этого делать.

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