Сан-Ремо, Италия, 1 февраля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Итальянская актриса Орнелла Мути «поддерживает легальное употребление марихуаны», с таким заявлением она выступила во вторник, 1 февраля, передаёт Ansa.

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Речь идет об употреблении «в терапевтических целях», а не о том, чтобы разрешить подросткам курить марихуану, позже пояснила актриса.

В Италии в 2022 году может пройти референдум о легализации марихуаны. Инициаторы, уже собравшие необходимое количество подписей, предлагают снять ограничения на выращивание марихуаны в домашних условиях и использование в личных целях.

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Указанные заявления были сделаны Орнеллой Мути в Сан-Ремо, где открывается очередной музыкальный фестиваль. Инициаторы референдума подарили ей букет цветов конопли.

Её заявления вызвали широкую полемику в СМИ. Ряд политиков и общественных деятелей, включая лидера «Лиги» Маттео Сальвини, отметили в свою очередь, что злом являются все наркотики без исключения.