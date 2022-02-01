Оттава, , 23:19 — REGNUM Канадское правительство рекомендует всем соотечественникам, находящимся на Украине, как можно быстрее покинуть эту страну из-за риска «военного вторжения России», сообщает кабинет министров Канады в заявлении, опубликованном 1 февраля.

Оно вернулось Цитата из к/ф «Оно». реж Томми Ли Уоллес. 1990. США, Канада

«Если вы находитесь на Украине, то вам следует уехать, пока вам ещё доступны коммерческие средства передвижения», — указано в заявлении.

Гражданам Канады, которые только собираются посетить Украину, советуют воздержаться от этих планов.

«Решение о путешествии является вашим выбором, и вы несете ответственность за свою личную безопасность за границей… Правительство Канады в этом случае не будет нести ответственности за любой понесенный вами ущерб, так как предоставило вам всю информацию», — написано в сообщении правительства.

В случае острой необходимости канадцам советуют обращаться в посольство.

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