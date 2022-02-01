Приштина, , 23:13 — REGNUM Представители партии «Сербский список» в Косово и Метохии потребовали от международного сообщества предоставить дополнительные гарантии безопасности сербам, проживающим в крае. Об этом представители «Сербского списка» заявили 1 февраля в Приштине во время встречи с посредником Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.

Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича Srpskalista.net

Сербские политики потребовали, чтобы такие же гарантии распространялись на имущество косовских сербов и Сербской православной церкви на территории края.

«Сербский список» также указал на необходимость соблюдения Брюссельского соглашения со стороны Приштины, особенно в той его части, которая касается формирования Сообщества сербских муниципалитетов.

«Председатель «Сербского списка» Горан Ракич подчеркнул, что Брюссельское соглашение предельно четкое, и что сербский народ выступает против намерения Приштины пересмотреть полномочия Сообщества сербских муниципалитетов, так же, как и другие обязательства, касающиеся правосудия, энергетики, признания дипломов и визитов официальных лиц Сербии в Косово и Метохию», — говорится в сообщении партии, опубликованном после встречи с Лайчаком и Эскобаром.

Напомним, что Мирослав Лайчак и Габриэль Эскобар 1 февраля в Приштине провели переговоры и с представителями албанских оппозиционных партий. Уже 2 февраля они планируют встретиться в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем. Цель визита — возобновление диалога о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.