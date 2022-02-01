Лондон, , 23:08 — REGNUM Британский автор песен и исполнитель Ноэль Галлахер назвал музыканта Эда Ширана «хорошим парнем», несмотря на то, что он не поклонник его музыки. Об этом 1 февраля рассказал портал NME.

Эд Ширан Eva Rinaldi

В новом интервью подкасту Мэтта Моргана бывший гитарист Oasis похвалил Ширана за то, что он настоящий джентльмен, выступив для Фонда борьбы с раком подростков.

«Я работаю в Подростковом онкологическом фонде, и я могу звонить разным [музыкальным] группам и спрашивать: «Вы бы сделали это в этом году?» Короче говоря, я поговорил с Эдом Шираном, и он сказал мне: «Я не могу этого сделать, потому что я еду в Австралию … но я сделаю это в следующем году», — рассказал Галлахер. «Я такой: «Какая разница». В любом случае, он действительно перезвонил мне год спустя и сказал: «Этот концерт… давай сделаем это!» Он хороший парень, но его музыка… нет».

Галлахер также обсудил само выступление Ширана, сказав, что он был впечатлен тем, как ему удалось получить полноценный звук группы от своей единственной гитары и педали.

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