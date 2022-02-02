Приштина, , 01:18 — REGNUM Специальные представители США и Евросоюза на Западных Балканах Габриэль Эскобар и Мирослав Лайчак 1 февраля провели встречу с представителями оппозиционных партий Косово, среди которых была и политическая организация косовских сербов «Сербский список».

Синод Сербской православной церкви Сербский патриархат

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, особое внимание сербские политики уделили вопросу о созданию Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Косово. По выражению албанского журналиста, представители Запада получили «много требований и много жалоб». Здесь, впрочем, стоит вспомнить и письмо сербских албанцев к Габриэлю и Лайчаку.

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Глава «Сербского списка» Горан Ракич заявил, что Приштина стремится как можно сильнее ограничить полномочия Ассоциации, создание которой предусмотрено Брюссельскими соглашениями, а также уклониться от выполнения других достигнутых соглашений в сфере правосудия, энергетики, взаимного признания дипломов и реализации визитов сербских чиновников в Косово.

Сербы потребовали защиты своей жизни и собственности и собственности Сербской православной церкви.

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