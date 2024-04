Лондон, 1 февраля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. The Smile, сайд-проект британской рок-группы Radiohead, объявил о концертном туре по Великобритании и странам Европы на 2022 год. Об этом 1 февраля сообщил портал NME.

Скриншот с портала NME Группа The Smile

Трио, состоящее из Тома Йорка, Джонни Гринвуда и барабанщика Тома Скиннера, выпустило свой дебютный сингл You Will Never Work In Television Again и его продолжение The Smoke в начале января. Затем The Smile сыграли три концерта в течение выходных на площадке Magazine в Лондоне 29 и 30 января. Каждое выступление транслировалось в прямом эфире онлайн.

Группа подтвердила, что отправится в путь этой весной. Тур начнется в Загребе 16 мая и завершится 20 июля концертом в Таормине, Италия.