Санкт-Петербург, , 22:56 — REGNUM Как сообщает издание Resistencia Colorada, 20-летний бразильский новичок «Зенита» Юри Алберто будет получать в санкт-петербургском клубе 250 тысяч евро в месяц (3 миллиона евро за сезон).

Логотип «Зенита»

«Зенит» объявил о трансфере Юри Алберто из «Интернасьонала» 30 января 2022 года за 20 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает центрфорварда в 12 миллионов евро. Соглашение Алберто с «сине-бело-голубыми» рассчитано на пять с половиной лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Юри Алберто принял участие в 33-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и получил семь желтых карточек.