Приштина, Сербия, 2 февраля, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Глава Социал-демократической партии Косово Дардан Молычай был вечером 1 февраля арестован полицией Косово по дороге на телепередачу.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политика задержали несколько полицейских и посадили в автозак.

Напомним, 29 января Молычай и его партия организовали протест против роста цен на электроэнергию, в ходе протеста лично Молычай дал пощечину полицейскому, трое стражей закона были ранены. В полиции обвинили радикалов в попытке эскалации насилия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте активиста Социал-демократической партии Адема Меджуани на двое суток.