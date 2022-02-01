Киев, , 22:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей неудовлетворённости всеми пунктами «Минских соглашений».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал 1 февраля во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

«Я не хочу говорить про пункты «Минска». Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики», — заявил Зеленский.

«Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Украина не выполнила ни одного из обязательств, взятых ею на себя в рамках «Минских соглашений».

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