Рим, 1 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Основной темой телефонного разговора премьер-министра Италии Марио Драги и президента России Владимира Путина, помимо двусторонних отношений, был «украинский кризис», сообщили в пресс-службе Драги во вторник, 1 февраля.

European Parliament Марио Драги

Премьер Италии «подчеркнул важность деэскалации напряжения в свете тяжелых последствий, которые могло бы повлечь за собой обострение», сказано в пресс-релизе.

Какого рода последствия подразумевается, в отношении кого, а также что или кто именно может стать причиной обострения и кто именно должен приложить усилия для деэскалации, Драги, согласно сообщению пресс-службы, не уточнял.