Лиссабон, 1 февраля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. 23-летний португальский центральный полузащитник Жедсон Фернандеш, выступающий за «Бенфику», входит в сферу трансферных интересов московского ЦСКА.

ЦСКА

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-аккаунте, «армейцы» уже ведут переговоры с лиссабонским клубом на предмет трансфера полузащитника.

В прошлом сезоне Фернандеш, выступая за турецкий «Галатасарай», принял участие в семнадцати турах Суперлиги 2020/21, в которых отметился тремя результативными передачами. В составе сборной Португалии Жедсон Фернадеш сыграл в двух товарищеских матчах в 2018 году.

Ранее сообщалось, что центральный полузащитник «Лилля» Шека дал согласие на переход в ЦСКА, так как намерен выступать за одну команду вместе с Юсуфом Языджи.