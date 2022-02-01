Лондон, 1 февраля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Правительство Британии дополнительно выделит 968 млн фунтов ($1,3 млрд) на усиление британской военной спутниковой группировки в течение ближайших 10 лет, сообщает 1 февраля пресс-служба военного ведомства страны.

Космический мусор

С учетом этих средств, на новую военно-космическую стратегию будет потрачено $1,9 млрд.

При этом уточняется, что из общего объёма финансирования не менее $82,3 млн пойдёт на изучение технологий лазерной коммуникации «для передачи данных из космического пространства на Землю со скоростью, эквивалентной сверхбыстрой широкополосной связи».

Кроме того, министерство обороны Британии указало, что эти средства дополнят $6,7 млрд, ранее выделенные на модернизацию группировки военных спутников связи Skynet.

«Важно, что мы продолжаем расширение наших амбиций в космической обороне, усиливая нашу боеспособность и национальную безопасность. Эти вложения дадут гарантию того, что Великобритания остается в авангарде космических инноваций и впереди наших конкурентов», — заявил британский министр обороны Бен Уоллес.