Самара, , 22:24 — REGNUM 1 февраля пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об уходе 26-летнего российского центрального защитника Максима Карпова. Футболист покинул самарский клуб на правах свободного агента.

«ПФК «Крылья Советов» благодарят Максима за время, проведенное в клубе, а также желают ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы самарского клуба.

В текущем сезоне Максим Карпов, выступая за «Химки» на правах аренды, принял участие в семи матчах за подмосковный клуб во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Максим Карпов перешел в «Крылья Советов» 1 января 2019 года из санкт-петербургского «Зенита» за 200 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 26-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.