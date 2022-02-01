Рим, 1 февраля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Результаты президентских выборов в Италии и отказ большинства партий от перехода на прямые выборы президента подтверждает, что большая часть политических сил страны ставит своей целью сохранение своей власти, а не демократию и не выражение воли народа, заявила во вторник, 1 февраля, лидер оппозиционной правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

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На выборах президента, которые прошли 24−29 января, вопреки ожиданиям поеду одержал действующий президент Серджо Маттарелла, ранее неоднократно заявлявший, что не пойдет на второй срок. Правоконсерваторы не сумели воспользоваться возможностью выдвинуть своего кандидата, Мелони обвинила лидеров одной из партий, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, в предательстве.

В нынешнюю правящую широкую коалицию входят леволибералы, популисты и две из трех правых партий (Берлускони и «Лига» Маттео Сальвини). Очередные парламентские выборы должны состояться в марте 2023 года. Рейтинг «Братьев Италии», за последние три года выросший в несколько раз, составляет около 20%. Законопроект этой партии о прямых, а не парламентских выборах президента зарегистрирован в парламенте, но не рассматривается.