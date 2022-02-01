Тбилиси, , 22:42 — REGNUM Согласно официальной статистике Европейского союза, число просителей убежища из Грузии достигло пика, и по их количеству Грузия вошла в первую десятку стран, сообщает 1 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние пять лет число просителей убежища в ЕС из числа граждан Грузии в 2021 году является самым высоким. Анализ за ноябрь 2021 года был опубликован агентством ЕС по вопросам убежища (EUAA). Согласно ему, в ноябре 2021 года в ЕС было подано около 71 400 заявлений о международной защите. Данные за ноябрь на 9% выше, чем в октябре, и равны пиковым показателям за сентябрь 2021 года, которые были самым большими после так называемого «миграционного кризиса» 2016 года.

В ноябре 2021 года наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС было подано афганцами, на втором месте находятся сирийцы, а на третьем — иракцы. Значительно увеличилось число просителей убежища из числа граждан Венесуэлы, Пакистана и Колумбии. В первую десятку также входят Бангладеш, Грузия и Сомали. В ноябре 2021 года 1680 граждан Грузии обратились за убежищем в ЕС.