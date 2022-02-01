Екатеринбург, , 22:18 — REGNUM 31-летний воспитанник «Урала» Олег Шатов вернулся в екатеринбургский клуб, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. Об этом 1 февраля сообщили на официальном сайте российского клуба.

Шатов и Гаджимуратов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Олег Шатов принял участие лишь в четырех матчах за «Рубин» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 231 минуту.

До перехода в «Рубин» летом 2020 года на правах свободного агента Олег Шатов защищал цвета махачкалинского «Анжи», санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара». В составе сборной России по футболу Шатов принял участие в 28-ми матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее Олег Шатов объявил о временной приостановке профессиональной карьеры и покинул казанский «Рубин» по обоюдному согласию сторон.