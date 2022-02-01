Подгорица, 1 февраля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович считает, что только «люди нездорового ума» могут обвинять его в подготовке покушения на президента Сербии Александра Вучича. Об этом Джуканович заявил 1 февраля в интервью черногорским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мило Джуканович

«Поэтому их выдумки о моей мнимой роли в реальной или выдуманной подготовке покушения на президента Сербии я отвергаю с усмешкой и глубоким презрением», — заявил Джуканович в интервью агентству МИНА.

Джуканович допустил, что история с покушением была выдумана в преддверии выборов в Сербии, так как сербские власти очевидно были недовольны результатами недавно проведенного референдума о реформе конституции.

«Я уверен, что политические и медийные эксперты в Сербии оценили, что нужно мобилизовать население вокруг фигуры, которую они считают главной в политической жизни Сербии. Конечно, тема покушения тут весьма благодатна», — рассказал Джуканович.

Президент Черногории не исключил и второй сценарий, который подразумевает, что за историей о готовящемся покушении на его сербского коллегу стоят разведывательные службы стран, опасающихся возможного вступления Сербии в НАТО.

«Известно, что определенные политические и разведывательные круги, недовольные уровнем лояльности Сербии и ее президента, подозревающие, что Сербия в какой-то момент могла бы забрести в ЕС, а может быть и в НАТО, пытаются создать подобные истории, привязывая Вучича как можно плотнее к себе», — заявил Мило Джуканович.

Напомним, что президент Джуканоивич в день парламентских выборов в октябре 2016 года заявил о готовящемся покушении на него. Позже черногорские власти обвинили Москву в участии в подготовке этого надуманного покушения.