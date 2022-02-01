Москва, , 22:17 — REGNUM Количество авиарейсов между Россией и Венгрией, весьма вероятно, будет увеличено, заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Встреча Владимира Путина с Виктором Орбаном Kremlin.ru

Владимир Путин «Поскольку Венгрия признала «Спутник V» и зарегистрировала его, то поставленный сегодня господином премьер-министром вопрос об увеличении количества авиационных рейсов в Венгрию будет рассмотрен и, думаю, в ближайшее время решён положительно».

Орбан сказал, что в планах наладить прямое авиасообщение в венгерскую столицу из Екатеринбурга и из Калининграда. Этот вопрос будет решён в ходе дальнейших российско-венгерских переговоров.

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