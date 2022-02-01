Москва, 1 февраля 2022, 22:17 — REGNUM Количество авиарейсов между Россией и Венгрией, весьма вероятно, будет увеличено, заявил 1 февраля российский президент Владимир Путин после переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Орбан сказал, что в планах наладить прямое авиасообщение в венгерскую столицу из Екатеринбурга и из Калининграда. Этот вопрос будет решён в ходе дальнейших российско-венгерских переговоров.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия увеличивает количество авиарейсов в Венгрию