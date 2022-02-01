Минск, , 22:15 — REGNUM Очередными познаниями в истории и этнографии поделилсяАлександр Лукашенко, принимая 1 февраля в президентском дворце делегацию Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. В 2019 году руководитель постсоветской республики рассказывал, как белорусы «с ленинградцами находились под оккупацией» во Время великой Отечественной войны, которую в конце того же года он назвал «не нашей». В нынешнем году акценты сместились.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пресс-служба президента Белоруссии в своём телеграм-канале опубликовала фрагменты выступления Лукашенко перед российской делегацией, которые не нашли отражения в официальном сообщении на сайте руководителя постсоветской республики. В одном из таких фрагментов он сказал:

— Знаете, у меня есть некие принципы. Фундаментальные, о чём я всегда говорю со своим другом — президентом России. У меня есть вот формула. В последнюю войну больше всего пострадали Ленинград и Белоруссия — больше всех. Я как историк занимался этим, изучал. И что очень важно — я делаю вывод и ему часто говорю об этом — ну тоже, предупреждаю: не думай, что я льщу тебе. Ленинградцы, питерцы и белорусы — ну вообще люди, и ментально… Ну, про внешне я уже не говорю — тут один в один. Больше, чем кто-либо похож. Я всегда преклоняюсь перед ленинградцами, когда разруха была полная, у нас вообще страну стёрли — Белоруссию стёрли с лица земли. Бедные, обездоленные, еле живые — ну, блокада была. Ленинградцы приехали к нам — от учёных до строителей. Восстанавливали, прежде всего, Минск и Белоруссию. Поэтому я вот, для меня — Питер, я его всё часто Ленинград называю, это — наше, это белорусское. Поэтому у нас очень добрые чувства. И я рад, что у нас основа, фундамент этого есть — торгово-экономические отношения. Это базис, на котором будем выстраивать свои добрые отношения. Извините, чтобы вы понимали, откуда это всё. У нас очень в Белоруссии хорошо народ относится к ленинградцам — считают, что это один в один люди.

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