Киев, , 22:14 — REGNUM Британия поддерживает Киев в деле укрепления украинского военно-морского флота, вопрос переведен в практическую плоскость, заявил 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге в Киеве с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Владимир Зеленский President.gov.ua

По его словам, соглашение с Лондоном о предоставлении Украине кредита в 1,7 млрд фунтов на финансирование постройки кораблей — это «один из мощных шагов».

«Я хочу сказать, что вопрос развитого и построенного военно-морского флота Украины — это вопрос поддержки со стороны Великобритании Украины, а именно постройки нашего флота. Я понимаю, что сегодня это не разблокирует и не защитит нас в Черном море и не разблокирует черноморское и азовское побережье. Но тем не менее это один из мощных шагов — независимый флот, который будет защищать наши берега, защищать нашу акваторию», — сказал Зеленский.

«Мы начали этот вопрос несколько лет назад, и сейчас мы пришли к практике в этом вопросе. Это и военно-морские базы и так далее. Я думаю, это сильно нам поможет», — добавил он.

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