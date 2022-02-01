Рим, , 22:08 — REGNUM Съезд итальянской «Лиги» во вторник, 1 февраля, уполномочил лидера партии Маттео Сальвини вести переговоры и осуществлять иные необходимые действия для формирования «коалиции, альтернативной левым», передают национальные СМИ.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время две из трех крупнейших правоконсервативных партий страны («Лига» и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони) входят в состав правящей «широкой коалиции» под управлением Марио Драги вместе с леволибералами и популистами, в оппозиции остаются только «Братья Италии» Джорджи Мелони.

На недавних президентских выборах правым так и не удалось выдвинуть «своего» кандидата. Мелони обвинила партию Берлускони в предательстве, а Сальвини — в «дворцовых интригах».

На фоне споров правых (чей совокупный рейтинг составляет чуть менее 50%) Сальвини подтвердил свое намерение создавать федеративную Республиканскую партию Италии по примеру республиканцев США. Партия Мелони (рейтинг около 20%) входить в нее не намерена.