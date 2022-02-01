Вашингтон, , 22:25 — REGNUM В США за январь-сентябрь 2021 года в результате ДТП погибли 31 720 человек, что на 3395 человек, или на 12%, больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает 1 февраля Reuters.

Авария Kaatjem

В том числе в третьем квартале минувшего года рост смертности на дорогах составил 3,9%, следует из данных национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отмечается, что число погибших в ДТП за девять месяцев стало рекордным с 2006 года, а рост на 12% является самым высоким за весь период с начала работы NHTSA в 1975 году.

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