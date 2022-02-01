Тирана, , 22:22 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 5404 человек выявили 1533 новых случая заражения коронавирусом. Скончались семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 2215. Об этом сообщило вечером 1 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, Албания MK-CH1

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 260 076 случаев заражения коронавирусом, 238 655 человек излечились, скончались 3353 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 134 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 18 068, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 8041 — приходится на Тирану.

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