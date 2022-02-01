Лондон, , 22:04 — REGNUM Лондонскому «Челси» доступна опция обратного выкупа 24-летнего форварда «Ромы» и сборной Англии Тэмми Абрахама за 80 миллионов евро. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, такая опция будет доступна «пенсионерам» до июня 2023 года.

Тэмми Абрахам @cfcunofficial

В текущем сезоне Тэмми Абрахам приняло участие в 22-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В семи матчах Лиги Конференций УЕФА нападающий забил шесть голов.

Тэмми Абрахам покинул «Челси» и перешел в «Рому» 17 августа 2021 года за 40 миллионов евро. Текущее соглашение английского нападающего с римским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. На данный момент портал transfermarkt оценивает Абрахама в 38 миллионов евро.