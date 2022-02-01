Иерусалим, 1 февраля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Израиль в 2022 году создаст сверхмощные лазерные системы борьбы с ракетами и беспилотниками, заявил 1 февраля заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступая на 15-й ежегодной конференции Института исследований в сфере национальной безопасности при Университете Тель-Авива.

Лазер

По его словам, благодаря новым лазерным системам все «атакующие Израиль «будут тратить очень много денег» на ракеты и БПЛА, а сам Израиль — «лишь считанные доллары».

«В течение года армия Израиля получит на вооружение новую лазерную систему. Сперва она будет применяться в экспериментальном режиме на юге, а затем будет использована везде. Это позволит нам в среднесрочной или долгосрочной перспективе оградить Израиль «лазерной стеной», защищающей от мин, ракет, беспилотников и других угроз, лишая противника его самых сильных аргументов», — заявил Беннет.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Министерство обороны Израиля официально сообщило о первых испытаниях лазерного оружия, в ходе которых новая система успешно перехватила несколько беспилотников на различных дистанциях и высотах.