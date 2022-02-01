Кампала, , 22:57 — REGNUM Китайская и французская нефтяные компании заключили соглашение на $10 млрд о строительстве нефтепровода в Уганде. Крупномасштабный проект стал поводом для возмущения экоактивистов, сообщает новостное издательство Nipashe.

Как ожидается, нефтепровод позволит экспортировать из Уганды миллионы баррелей нефти, которая была впервые обнаружена здесь в 2006 году. Соглашение даёт официальный старт строительству трубопровода, которое откладывалось долгое время. Президент Уганды Йовери Мусевени отметил, что договор дал важный экономический импульс для восточноафриканского государтва, не имеющего выхода к морю и характеризуемого низким уровнем жизни населения.

Между тем экологи утверждают, что амбициозные планы угандийских властей создают угрозу для жизни десятков тысяч людей и местной хрупкой экосистемы. Бурение будет осуществляться на территории нескольких природных заповедников.

О сделке было объявлено в ходе встречи руководителей французской компании TotalEnergies и угандийского подразделения Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации (CNOOC). Компании намерены добывать в Уганде огромные запасы сырой нефти под озером Альберт, которое располагается на границе между Угандой и Демократической Республикой Конго.

Нефть будет перекачиваться из Уганды по трубопроводу протяженностью 1443 км, который будет проходить через Танзанию в порт Танга, находящийся в Индийском океане.

По последним оценкам, запасы озера Альберт составляют 6,5 млрд баррелей сырой нефти, из которых около 1,4 млрд в настоящее время считаются извлекаемыми.

Первые поставки нефти планируется начать в 2025 году, а полномасштабная коммерческая добыча запланирована на 2026 год.